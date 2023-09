Bivši dečko Kim Kardašijan ima novu djevojku: Zaveo zvijezdu popularne serije

Bivši dečko Kim Kardašijan, Pit Dejvidson ima novu djevojku.

Kako "US Weekly" piše, glumac je u vezi sa kolegicom Medlin Klajn već neko vrijeme.

Poprilično neprimjetni

- Njih dvoje su proveli noć u hotelu Beverli Hils, a zatim su sljedećeg jutra zajedno doručkovali. Bili su poprilično neprimjetni, držali su se ležerno i nosili su bejzbol kape - potvrdio je izvor blizak paru.

Inače, Dejvidson iza sebe ima pozamašni spisak ljepotica sa kojima je bio. Pored Kim, on je jubio i Arijanu Grande, ali i Emili Ratjakovski, kao i Čejs Sui Vonders.

Njegove veze često su punile naslovnice, a on je još ranije komentarisao kako je svjestan da "slava" dolazi s posljedicama.

- U 20-im sam godinama i izlazio sam s ljudima. I iz nekog razloga, to je ljudima vrlo ludo i zanimljivo, ali lično ne mislim da je zanimljivo. U ovoj zabavnoj industriji sam skoro pola života - 14 ili 15 godina i to u nacionalnoj TV emisiji. U 12 godina izlazio sam s 10 ljudi. Ne mislim da je to toliko ludo, ali nekima je to vrlo zanimljivo. To je postalo sve o čemu su pričali - objasnio je Dejdvidson.

Mali krugovi prijatelja

Klajn je postala poznata po ulozi u Netfliksovom ostvarenu "Outer Banks". Ona je bila u vezi s kolegom sa seta, Čejsom Stoksom nešto više od godinu dana, ali je ljubavni život držala daleko od javnosti.

- Neki ljudi mogu razgovarati o svom privatnom životu, ja ne mogu. Ako dajete sve, sto posto svoje energije, šta ostane za vas? Napokon shvatiš zašto ljudi, javne ličnosti, drže svoje krugove prijatelja malima. Shvatila sam da postoje dijelovi mog života na koje samo ja ili još jedna osoba imamo pravo. Više volim da je tako. Također stvari samo čini posebnima. Obično su takvi odnosi - rekla je ona.