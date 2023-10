Dejvid Bekam bio je opsjednut Viktorijom: "Vozio bi satima da je vidi na 20 minuta"

Dejvid Bekam (David Beckham) i njegova supruga Viktorija (Victoria) sljedeće će godine proslaviti 25 godina braka, a njihovi prijatelji i porodice ispričali su kako je izgledao početak njihove veze. Oni, naime, tvrde da je nogometaš bio toliko opsjednut pjevačicom da kad su tek počeli izlaziti, on bi se iskradao i vozio satima samo da je vidi te je neprestano razgovarao s njom.

Podsjetimo, Dejvid i Viktorija upoznali su se 1997. godine nakon utakmice Mančester junajteda dok je Viktorija bila na vrhuncu slave kao dio grupe "Spice Girls", a Dejvidovi prijatelji otkrili su da im je nogometaš rekao da želi oženiti Viktoriju još kad ju je ugledao u muzičkom spotu na televiziji.

Nakon utakmice razmijenili su brojeve, a Dejvid je ispričao kako je odmah krenuo u osvajanje njenog srca: "Nešto se odmah tamo dogodilo. Neka hemija. Ali mislio sam: 'Ok, sada je to to, ona će otići.'"