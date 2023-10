Nastavlja se suđenje između Kićine "crne žene" i Miroslava Ilića: Želi dokazati da je pjevač otac njenog sina

Mirjana, svima poznatija kao crna žena Krunoslava Slabinca koji joj je posvetio pjesmu '"Zbog jedne divne crne žene", godinama vodi sudsku bitku s pjevačem Miroslavom Ilićem (72), u kojoj želi dokazati da je on otac njenog sina Devina Antonovića.

- Ne smijem pričati. Samo mogu reći da je ovo cirkus. Sve je već utvrđeno. Cijeli svijet zna da je Devin sin Miroslava Ilića. On to zna, cijela Srbija zna - rekla je Mirjana Antonović za "Blic".

Bivša ljubavnica regionalne zvijezde stigla je u ponedjeljak na ročište u beogradsku Palatu pravde. Baš kao i Ilić, koji je ubrzano ušao na sud.

Njih dvoje su bili u vezi tridesetak godina i to dok je on bio u braku, pišu regionalni mediji. Njen sin Devin je na sudu u Beogradu priložio svoj DNK, dok je Ilić to odbijao učiniti.

U međuvremenu je srbijanski pjevač podnio kaznenu prijavu protiv bivše ljubavnice zbog povrede tajnosti postupka suđenja u vezi s dokazivanjem očinstva.

Kasnije je sud potvrdio da je Devin Ilićev sin, o čemu je on progovorio na društvenim mrežama.

- Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika - izjavio je te nadodao kako ga najviše pogađa što njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao - napisao je Devin.