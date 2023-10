Nakon mučnih detalja o zlostavljanju uz srbijansku glumicu stale su kolege

U Beogradu se nastavlja suđenje reditelju Miroslavu Miki Aleksiću, koji je optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje više polaznica svoje glumačke škole, a na suđenju je svjedočila glumica Milena Radulović.

Ona je na sud stigla u pratnji člana Beogradskog sindikata Ognjena Jankovića, a podršku su joj došli pružiti kolege i poznati glumci Milan Marić, Andrija Milošević i Aleksandra Tomić.

Optužbe protiv Aleksića pokrenule su upravo Milena i još nekoliko njenih kolegica, nekoć polaznica škole glume i Aleksićevih učenica, svjedočeći da su bile žrtvom seksualnog zlostavljanja i silovanja u razdoblju od 2008. do 2020. godine, u vrijeme dok su bile malodobne i kasnije, što je policiji bio dovoljan razlog da Aleksića uhapsili.

- Kada mi se to prvi put dogodilo, bila sam u šoku, nisam mogla objasniti sebi, pokušala sam si objasniti da je to bio neki test. Kada me je dodirivao, bila sam uplašena, osjećaj takve izdaje. Čovjek kojem sam vjerovala učinio je nešto tako bolno, mislila sam da me kažnjava, osjećala sam se prljavo. Poslije su uslijedile prijetnje, to je ljubaznim tonom provlačio. Tukao me je, udarila sam glavu u ormar, to su svi vidjeli. Šamarao me, svi su me tapšali nakon toga misleći da je vježba, ispričala je Milena na početku suđenja i dodala da ju je Aleksić pretukao i da je uživao u njenoj boli i plakanju.