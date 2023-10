Žika Jakšić u čudu zbog izjave Dragane Katić: To se zove fetiš?

– To se zove fetiš? Jesu mogli bolje ime da mu daju? Dobro, čekaj, fetiš nije dečko njen? – pitao je, a Dragana mu je objasnila da je to odnos prema na primjer naočalama, prema haljina i sl.

– Što se zove fetiš? Kažeš ja to volim, to mi prija, zašto fetiš? Da nije to opsjednutost da to iz ljubavi prelazi u malo bolesno, kad ti se nešto bolesno sviđa – konstatovao je, a cijeli studio složio se da je djelimično u pravu i da je na granici bolesti.

– Gdje mu nađoše to ime? To mi liči na nešto nezdravo, da je zdravo drugačije bi se zvalo – poručio je Žika, nakon čega je Mare dobacio da će da završe u obrazovnom programu, a Jakšić poentirao:

– Dobro, ja sam iz Aleksandrovca, šta ću? Kod nas se tako ne kaže! Zamisli nekog da kaže rakija je njegov fetiš, voli da pije rakiju.