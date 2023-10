Lijepa Adrijana Kurtišaj-Bikić za „Avaz“: Moj suprug nije ljubomoran

- Kulinarske emisije su popularne jer hrana je univerzalna strast. One nas prije svega dobro zabave , opuste i pružaju praktične savjete za kuhanje kod kuće. U vremenima izazova, ljudi traže utjehu u hrani i inspiraciju u pripremi ukusnih jela. Kuhanje na mnoge ima terapeutsko dejstvo, a ja sam jedna od njih. Kulinarska takmičenja nude element koji privlači gledatelje. Ljudi vole pratiti takmičenja i navijati za svoje favorite – istakla je Adrijana na početku razgovora.

- Da, volim kuhati. Moja majka je bila prva osoba koja me inspirirala svojim receptima. Kroz emisiju „Da, draga“ sam naučila neke zanimljive kuharske trikove koji olakšavaju i ubrzavaju proces pripremanja jela.

- Kriza je izazov za sve nas, ali kulinarske emisije ostaju popularne jer nude bijeg od svakodnevnih briga i priliku za zajedništvo uz dobru hranu. To nam svakodnevno potvrđuju veliki rejtinzi emisija koje se emitiraju na našem programu.

- Psihičko zdravlje pogotovo u današnjem vremenu je jednako važna kao i fizičko. Kada smo psihički stabilni, to se automatski reflektuje na naše samopouzdanje i samopoštovanje. Sasvim je normalno da se nekada ne osjećamo dobro i da nam treba ispušni ventil i punjenje baterija. Kada se desi taj dan, dam sebi oduška i izolujem se od svih negativnih utjecaja.

- Nisam veliki ljubitelj mesa tako da češće uživam u vegetarijanskim jelima i u morskim plodovima. Moje omiljeno jelo je losos s brokolijem i kvinojom. To je ne samo ukusno, već i iznimno zdravo jelo koje vam pruža energiju i njeguje tijelo.

Da li Vam je suprug ljubomoran?

- Moj suprug nije ljubomoran i to je pogotovo u poslu kojim se bavim itekako bitno. On je moja velika podrška u svemu što radim i od njega sam naučila da su strpljenje i tolerancija ključni. Kada je vaš partner osoba koja slavi vaše uspjehe zajedno s vama to je itakako dodatni izvor motivacije i sreće.

Kako se najbolje odmarate?

- Na najbolji način se opuštam i punim svoje baterije kada sam u Frankfurtu sa suprugom ili na nekom putovanju s obzirom da on kao i ja imamo dosta obaveza, ali i mogućnost da svako malo pobjegnemo negdje i da se odmorimo.

Imate li neke neostvarene snove što se tiče Vašeg TV angažmana?

- S obzirom na svoju dugogodišnju karijeru i strast prema televiziji, normalno je da čovjek uvijek sebi postavlja nove ciljeve. Jedan od njih je dodatno istraživanje različitih kulinarskih kultura i tradicija širom svijeta. Svaki novi projekt predstavlja priliku za rast, pa sam otvorena za nove izazove i mogućnosti koje će mi omogućiti da ostvarim svoje neostvarene snove u televizijskoj karijeri.