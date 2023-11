Severina objavila šokantan komentar jedne pratiteljice: "Prasice jedna, uvik si mi išla na živce"

- Prasice jedna, uvik si mi išla na živce, ali ne znam zašto!!!! Otkad pratim Superstar, baš sam te zavoljela, ali ne zbog tvojih pjesama ni glasa jer mi se to ne sviđa, već zbog tvog personalitija. Tako si divna, nježna, plaha, mila... pa si mi sad i lijepa!!! Jbg, Seve, iskreno! Znam ja da ti to ne čitaš da to drugi vode stranicu, ali ko te j*ebe, tvoj problem! Stara, zakon si! - napisala je jedna pratiteljica komentar na Facebooku pjevačice, koji je Severina očito vidjela, pa odlučila i podijeliliti s pratiteljima na Instagramu.