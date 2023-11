Tuga u domu popularne voditeljice: Preminula baka Brankice Rudan

Brankice, koji je najbolji savjet koji ste dobili od bake?

-Jao, mnogo ih ima. U svakom momentu treba misliti pozitivno i sačuvati hladnu glavu. Ne treba čovjek sebi dozvoliti da ga išta izbaci iz kolosijeka. I prema dobrom i prema zlom čovjeku ponašaj se jednako u smislu da ne sudim nikada nikome nizašta. Jedne prilike u jednoj životnoj situaciji mi je rekla: „Anđelu ne moraš upaliti svijeću on će sam uraditi što treba, đavolu je upali, jesi čula?“ Čula sam i gledam da to uvijek primijenim. Ne moraš hodati po bogomoljama da bi dokazala da si religiozan čovjek, Bog je u svakom ćošku, misli dobro, radi dobro i ništa se ne sekiraj, to je i religija i vjera i snaga. Ako cuko na tebe zalaje, nećeš ti na njega lajat’, prođi i nastavi svojim putem… To su samo neki od bakinih savjeta – izjavila je Brankica svojevremeno.