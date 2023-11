Bosanka koja je promijenila spol: Od muškarca do ljepotice

View this post on Instagram

Novu karijeru gradi na filmu. Zasad se pojavila u nizu malih uradaka, uključujući triler The Other Me iz 2022. i komediju Habit iz 2021. s Bellom Thorne u glavnoj ulozi. Debitirala je 2019. godine u filmu Djevojka u paukovoj mreži.

Na brojnim naslovnicama

Prošle je godine ukrala pažnju na premijeri filma "Daliland", koji govori o jednom od najvećih umjetnika 20. stoljeća Salvadoru Daliju. Andreja se u filmu pojavljuje u ulozi Amande Lir (Lear), a svoju plavu kosu ofarbala je u tamnosmeđu.

Andreja je bila prvi transrodni model na naslovnici muškog magazina GQ, prva na naslovnici "Voguea", a prije toga "Ellea", "Marie Clairea", "Harper's Bazaara" i "L'Officiela". Zbog svoje transrodnosti stekla je mnoštvo obožavatelja.