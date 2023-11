Jelena Karleuša: Samo je Aleksandar Vučić stao u moju odbranu

- Kada se desio zločin u "Ribnikaru" i potresao Srbiju užasom, narod je spontano izašao na ulice da pokaže solidarnost, da pokaže jedinstvo, da smo jaki kad nam je najteže. To je bio masovni ispraćaj na vječni počinak naše mrtve djece. A onda se desio sunovrat ljudskosti i pokazatelj da nekima ništa nije sveto. Desila se zloupotreba naroda u teškom zapaljivom trenutku od strane onih koji kao lešinari vide priliku da politički profitiraju na smrti. Tužan skup i naivan narod preko noći i bez dozvole nacije preokrenut je u politički miting, sa plaćenim govornicima, tobož zabrinutim glumcima i lako manipulativnim studentima. Jedan od "ugroženih sugrađana" i govornika protiv predsjednika kojeg je nazvao krivcem, bio je i ovaj glumac. Sada kada slušate ove njegove riječi shvatate koliko je sve bila laž. Shvatate da ste nasjeli. Ali ja neću nikada zaboraviti linč koji sam preživjela od strane mnogih od vas, samo zato što sam tada govorila istinu koja se nije dopala tim "borcima protiv nasilja". Linč su doživjela i moja djeca, ali za njih nije bilo milosti. Stavljena mi je meta na čelo, a laž da sam za riječi koje sam tada govorila dobila milione "vaših para" postala je razlog brutalnog napada i opravdanje za javni atentat na moju ličnost. Mnogi od vas su se priključili tome. Mnogi moji "prijatelji" pokazali su pravo lice i pridružili se rulji botova po društvenim mrežama. Doživjela sam maltretiranje i u rođenoj kući. Bila sam sama svoja odbrana i štit mojoj djeci, niko mi nije pružio ruku. Svi ste gledali linč i šutili. Bravo. Jedini koji je pokušao javno da me odbrani je bio predsjednik Srbije ali on ima muku i svoju djecu i porodicu da odbrani od ovih boraca protiv nasilja. Ipak hvala mu, ja to ne zaboravljam. Sada kada vidite kako je sve bila politička igra, kada vidite da su vas slagali i izmanipulisali vaši omiljeni glumci punih džepova, zatim razni borci za prava i borci protiv nasilja, sada kad ste ispali majmuni, ne očekujem da se pojedinačno izvinite za bol koji ste mi po ko zna koji put nanijeli, jer sam ja tradicionalno preživjela. Samo sam htjela da kažem da nikada neću oprostiti. Jer mnogi od vas napadača na jednu ženu i majku, istinu i hrabre poštene ljude ne zaslužuju. A pogotovo ne oproštaj Jelene Karleuše koju ovo balkansko nebo niti razumije niti zaslužuje - stoji u njenoj objavi.