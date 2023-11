Poznata prostitutka progovorila o intimnim odnosima sa slavnim fudbalerima: "Samo su došli su po mene"

Ova dvojica vrhunskih sportaša zbog nje su zamalo završili svoje karijere jer kad se saznalo da postoje snimke s Zahiom, u Francuskoj je došlo do velikog skandala.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Dodala je da je bila poštena i da je nogometašima nije otkrivala da je maloljetna te da je nisu prisilili na spolne odnose.

- Moje se ime odjednom pojavilo u medijima. To me je navelo da čak počnem razmišljati o samoubistvu. Kada te tako obilježe, to je nešto najgore što se ženi može dogoditi u ovome društvu, a početi život odrasle osobe nakon toga bilo je jako teško - dodala je.