Severinina lekcija o zlostavljačima, i dalje nam govore: "Čuj, ko ti je kriv, sama si ga birala, pa nisi valjda glupa"

Severina je sinoć bila na premijeri filma "Samo kad se smijem" u kinu "Kinoteka" u Zagrebu.

Podijelila je fotografiju s glavnim akterima ostvarenja Tihanom Lazović i Slavkom Sobinom. Severina, majka koja godinama vodi bitku za svoje dijete, napisala je i potresan osvrt, kako na film, tako i na život i problem nasilja nad ženama.

Svi okretali glavu od njenih modrica

- Sinoć sam bila na premijeri filma "Samo kad se smijem", koji me držao za srce i čupao ga… Ana Magaš je bila inspiracija. Žena koju je nasilni moćnik tukao i zlostavljao, a svi oko nje su okretali glavu od njezinih modrica. Ubila ga je nožem u kuhinji, dok se pokušavala obraniti od njegovog davljenja. Prvotno je osuđena na 12 godina. Dijete joj je oduzela muževa svojta - napisala je Severina.

Potom je dodala da je nakon prikazivanja "Samo kad se smijem" otišla na rođendan.

- Sjela sam do jedne poznate gospođe koja je plakala jer joj je "uginuo aligator". Počele smo se verbalno takmičiti koju više što boli. Kad je rekla da ima Hašimoto, odgovorila sam: "Ja imam bivšeg." Meni je bilo duhovito, njoj nije. Pokušala sam drugačije. "Maloprije sam gledala film inspiriran Anom Magaš." - "Tko je to?", pita me ona, premda smo nekad bile generacija. "Ona žena što je ubila muža, jer ju je zlostavljao. E, ona je dobila 12 godina. Znači, ja bih sad već izašla", zaključih. Meni je moj cinizam opet bio duhovit. Njoj očito ne.