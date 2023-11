Maja Šuput o susretu s Bekamom i Mesijem: "Samo s Viktorijom sam htjela sliku"

Maja Šuput u In Magazinu otkrila je kako su je dva neuspjela pokušaja snimanja spota za novu pjesmu "James Bond", "natjerala" na idilični porodični odmor u Majamiju, a u luksuznom italijanskom restoranu naletjela je na legende fudbala - Lionela Mesija (Messi) i Dejvida Bekama (David Beckham).

Pjevačica je otkrila kako je reagirala, te s kim je poželjela sliku:

- Bili su tri stola od nas. A moj muž ovako gleda i kao nije mi ništa. Ali bila je i Viktorija, ali to nisam skužila, to me Grubnić zvao ujutro, gle Viktorija, kako se nisi išla slikat s njom. Pa nisam vidjela. Viktorija je digla sliku iz istog restorana i njih. Žena mi je bila okrenuta leđima, nisam je vidjela. Ja bih se s njom slikala, pusti dečke - priča Maja, prenosi Showbuzz.