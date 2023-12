Maya Berović otvoreno za „Avaz“: Ženama je teže na muzičkoj sceni

- Bilo je izazovno na početku, ali sada više ne, jer je sve stvar navike i dobre organizacije. U principu svaka od nas može da bude i uspješna u svom poslu i predana majka ukoliko to želi. Ali, moram priznati da mi je najteže bilo da se naviknem na buđenje u šest ujutru – priznala je Bosanka koja živi na relaciji Beč – Beograd na početku razgovora.

Ko Vam je najveća podrška?

- Kao i za sve do sada u životu, najveća podrška su suprug Alen i porodica.

Vi ste zbog najljepše stvari na svijetu, majčinstva, napustili svoj posao kada ste bili na vrhuncu karijere i harali regionom. Kako danas izgleda Vaš odnos s publikom?

- Kao i do sada. Moja predanost poslu i muzici, koja će zauvijek biti moja prva ljubav, se nikad ne dovodi u pitanje, bez obzira na pauzu. Kod mene je publika navikla da sam potpuno predana poslu koji radim i to se nikada nije dovodilo u pitanje, jer ako je nešto sigurno, sebe ponekad možete prevariti i zanijeti se, ali publiku nikada ne.

Sinu ste posvetili i pjesmu?

- Jesam, a ono što vam mogu reći, to je meni najdraža moja pjesma. Nastala je u trenutku naizgled potpune nemoći, a zapravo mi je otkrila koliku snagu u sebi imam, velikim dijelom zahvaljujući njemu. To je nešto što želim i njega da naučim kroz život, da situacije u životu nisu uvijek onakve kako mi želimo da budu, ali to ne znači da u sebi nemamo snagu da ih napravimo onakvim kakvim želimo.