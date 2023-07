Maya Berović za “Avaz” o novom albumu, majčinstvu, kolegama: Nisam znala hoću li opet moći stati na binu

- Ovo pjesma koja je stigla među prvima za moj deveti album, automatski me je povezala s mojim prvim albumom koji je krasila numera "100 dinara" i podsjetila na cijeli put koji sam prošla od prvog do posljednjeg albuma, tako je i došao ovaj naziv – ispričala je Berović.

- Pjesma „Lav“ je prva koja je došla za album i nastala u jednom jako specifičnom periodu za mene kada su se mnoge stvari lomile pa čak i to da li ću opet biti u mogućnosti da stanem na binu. Pjesmu jesam simbolično vezala za svog sina, ali je namijenjena svim vanvremenskim ljubavima i ljudima koji nas čine da budemo bolji i jači, nego što jesmo. Takoreći, lafčinama – ističe Maya.

Na novom albumu našla se i simbolična pjesma koja nosi naziv “Lav”. To je emotivna balada, koju je Maya vezala za jedan dio svog života, ali i sina po kojem je pjesma i dobila naziv.

- Brzi ritam nikada ne manjka sa moje strane, ali mislim da ono što je publika najviše osjetila na albumu jeste ta količina emocije koju već duže vrijeme nemamo prilike da čujemo u muzici i svakodnevici koja nas okružuje, pa zato i pjesme koje nisu balade doživljava baladično. Svakako, od mene uvijek može da se očekuje nešto novo i nesvakidašnje, a kako će to izgledati, sada ne mogu sa sigurnošću da znam, ali sam sigurna da će biti kvalitetno i za sva vremena – istakla je Berović.

Osvrnula se i na majčinstvo, ali i kako uspijeva da uskladi sve obaveze oko sina i karijere, te istakla je da je sve baš onako kako je zamišljala.

- Ustajem ranije nego ikad, ali zaista sve je baš kako sam zamišljala i željela, jer uz sebe imam, prije svega, supruga koji je itekako predan i izvanredan otac. Tako da se sa lakoćom i u tom segmentu nadopunjujemo da prosto ništa ne može da fali – kaže nam Berović.

Posjete Sarajevu

Maya ističe i to da je smanjila posjete njenom voljenom Sarajevu, iz razloga što je Lav još uvijek mali, ali da će se to promijeniti čim on malo odraste.

Dodala je i da joj je raspored koncerata vrlo gust, te da tek sljedeće godine može da razmišlja o nekim velikim koncertima, pa, između ostalog, i o Zetri.