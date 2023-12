Nora Šahinpašić za „Avaz“: Zašto me zovu bosanska Adrijana Lima

- Ispred kamera sam bila već mami u stomaku. Nakon toga, sve je počelo sa mojih pet godina i predstavom “Nora”. Iza mene je niz reklama, serija, spotova. Školu glume sam pohađala kod naše proslavljene glumice Jasne Diklić, te sam tremu davno prevazišla. Čak šta više, pred kamerama se osjećam sigurno i to je dio dana koji jedva čekam. Pred vremensku prognozu nemam neku određenu rutinu, volim još jednom proći kroz tekst koji sam napisala, popiti čašu vode i ući u studio – otkrila je na početku razgovora.

- Od mame i tate sam dobila uglavnom iste savjete, a to je da budem svoja. Pored njih sam učila i mnogo sam sretna što za roditelje imam iskusne ljude.

- Sama sam sebi stilista i za sada mi to i najviše odgovara. Volim odjeću što više mijenjati, te probavati drugačije stilove.

Imate li nekog uzora što se tiče TV lice?

- Svakako za uzor prvenstveno imam svoje roditelje. Pored toga volim gledati i inostrane kanale, te njihov profesionalni pristup poslu. Trudim se biti sve bolja i bolja, za sada vidim napredak na sebi.

Da li biste se voljeli okušati u nekom drugom TV pozivu, neka emisija, imate li neke želje?

- Svakako, za sada mi vremenska prognoza najviše odgovara, ali uvijek sam otvorena za nove izazove.

Kako gledate na uskoro proteklu 2023. godinu?

- Mogu reći, da me je, gledano sa aspekta fakulteta i posla, učinila sretnom. Okružena sam divnim ljudima i to me motiviše za daljnji napredak.

Da li ste se nekada okušali u svijetu mode?

- Vrlo mlada sam sudjelovala na modnim revijama. Nakon toga sam se više fokusirala na glumu, koja će svakako uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Pored pravnog fakulteta, želja mi je bila i Akademija scenskih umjetnosti. Mnogi su me nagovarali da nastavim tim putem, dakle putem glume, ali eto pravo je pobijedilo.

Šta biste poručili mladim ljudima koji se još traže u poslovnom svijetu?

- Upornost, strpljenje i ne trčanje na prvi izazov.

Koliko ste aktivni na društvenim mrežama?

- Društvene mreže su nešto potpuno novo za mene. Prije nisam pridavala pažnju tome, ali sada se trudim biti što aktivnija. Upoznala sam mnogo ljudi i svakako je to jedan veliki plus društvenih mreža.

Da li Vas često pitaju kakvo će biti vrijeme?

- Mislim da sam to pitanje najčešće dobivam. Od prijatelja, a i ljudi koje ne poznajem. Prva rečenica je “kakvo će vrijeme biti” ili “kada će sunce”. A ako i vas zanima, nastavlja se promjenjivo vrijeme, ali se svakako nadam da će nas snijeg iznenaditi, te da ćemo u 2024. godinu ući uz pahulje.

Za sada sam sretna

Gdje se vidite u budućnosti?

- Teško je odgovoriti na to pitanje. Studiram internacionalno pravo i zaista se pronalazim u tome. Izazovno će biti izabrati između televizijskog posla i prava. Za sada sam sretna, što me trenutno ispunjava. Ipak, kada malo bolje razmislim, advokatura je nešto čemu ću se posvetiti.

Tata mi je sada kolega

Može se reći da ste krenuli stopama svojih roditelja. Da li Vam se kroz odrastanje svidio njihov poziv?

- Tačno, jer su i mama i tata pred kamerama bili 20 godina, čak šta više tata mi je trenutno i kolega. Kada sam bila mlađa, sanjala sam o poslu koji rade. Uvijek bih slušala mamu kako piše svoje tekstove, oblači divne haljine i kada navečer zatvorim oči, stavila bih se u njene cipele. Odrastanjem sam se fokusirala na potpuno nešto drugo. Tačnije pažnju mi je privuklo pravo. Posao na televiziji sam dobila neočekivano, ali se svakako pronalazim u tome što radim i mnogo sam zahvalna na šansi koja mi je pružena.