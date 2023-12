Stanodavac tuži Kardi Bi i Ofseta: Nisu plaćali stanarinu i uništili su kuću

Iako trenutno nisu zajedno i baš se i ne slažu, Kardi Bi (Cardi B) i Ofset (Offset) našli su se problemima zbog neplaćene stanarine i značajne štete koju su učinili u kući koju su unajmili. Prema dokumentima do kojih je došao TMZ, stanodavac je tužio par zbog navodne neplaćene stanarine i štete nanesene imovini.

Ljubavni brodolom

Podsjećamo, Kardi Bi nedavno je potvrdila da je njihov brak u krizi i nagovijestila je razvod.

- Već neko vrijeme sam slobodna, ali bojala sam se. Ne bojala, jednostavno nisam znala kako da kažem svijetu. Željela sam to reći već ranije, ali nisam znala kako pa sam se predomislila. Ali već neko vrijeme je tako. To sam shvatila kao znak. Želim započeti 2024. godinu svježe i otvoreno. Zanima me novi život, novi početak. I da, uzbuđena sam - ispričala je reperica u videu na Instagramu.

Kardi Bi i Ofset vjenčali su se 2017. godine te imaju dvoje djece. Već su prije tri godine objavili da se rastaju. Pjevačica je tada predala papire za razvod, no samo dva mjeseca kasnije se predomislila te ih je povukla, piše Index.hr.