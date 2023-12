Hrvatska pjevačica boluje od opake bolesti: Spremna sam da umrem

View this post on Instagram

- Bolesti su mi raširene po čitavom organizmu, različiti doktori za različita područja su me nagovarali da idem na liječenje, što je dosta agresivno i u jednom trenutku su i pokušavali, ali nije uspijevalo. Na kraju sam odlučila da ću svemu tome reći 'Ne' - sve što se hirurški može odstraniti to 'da', nema problema, ali hemoterapije i slično ne dolaze u obzir. Kupila sam tri kokoške, uzgajam domaća jaja, sređujem vrt, staklenik, želim da uzgajam svoju organsku hranu, liječenje samo ono što baš moram, i lijekove koje moram čisto da izdržim dan. Sve ostalo ću probati kod kuće sama sa zdravom ishranom i što manje stresa - kaže.

Javnost je za njenog 18-godišnjeg sina saznala prošle godine, kad mu je javno na svom Instagram profilu čestitala rođendan.

- Ne mogu vam objasnim odnos mene i sina zato što je to nevjerovatno. Ko god da nas vidi, niko ne može da vjeruje da smo majka i sin. Imala sam jednog dečka kratko i on je rekao da nas dvoje izgledamo kao nekakva sekta, imamo te neke svoje fore. Ali je izuzetno inteligentan i socijalno i emotivno osjetljiv zapravo. Sve ovo što ja prolazim mislim da bi malo koje dijete moglo da prati jer sam ja imala fazu kad sam htjela sebi da oduzmem život. To je bilo vrlo ozbiljno planirano, bila sam već dovela advokate i napisala testament, znači sve je bilo sređeno - kaže.

Zbog teških trenutaka koje je zajedno preživjela sa sinom, Aleks živi svaki dan kao da joj je posljednji.