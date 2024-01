Ines Duišin-Džunić, urednica Atma.hr: Suprug Dario je moja stijena

Ines Žižić, odnosno Ines Duišin-Džunić bila je dio kultnog splitskog benda „Stijene“, u kojem je naslijedila Zoricu Kondžu i Maju Blagdan. Ipak, život je odveo na drugu stranu te se ona posvetila porodičnom životu, ali i postizanju ravnoteže između tijela, uma i duha.

Pokrenula je svoj portal Atma.hr, kao i istoimeni YouTube kanal, a o svom životu, treninzima, prehrani i novogodišnjim željama govorila je za „Dnevni avaz“.

Vedska kultura

Kako nam je rekla, 1995. godine napustila je bend kako bi se posvetila duhovnom životu i praksama kroz znanja vedske kulture.

- Osjetila sam duboki poziv, to je nešto što me najviše ispunjava i zaokuplja u životu. Živjela sam tako tri godine u vedskom ašramu (ISKCON) kao inicijat učenik, misionar, doslovno sam vodila asketski život monahinje, inicirana sam u brahmansko znanje, nešto kao vedska svećenica. Bio je to važan period koji me formirao u smislu discipline, životnih prioriteta i najviše – duhovnog znanja i spoznaje - istaknula je.

Dodala je da je zbog misionarskih razloga najviše vremena provodila po tada ratnim zonama BiH.

- Mislim da sam cijelu Hercegovinu obišla pješke. Kasnih devedesetih sam se zbog pragmatičnih razloga okušala u autorskim i solo muzičkim vodama, a potom i u hard rok/hevi metal projektima u Njemačkoj koje je financirao „Warner Music“. To je trajalo nekih šest godina, snimila sam nekoliko pjesama, nastupila na nekoliko festivala... No, nije se primilo za trajno. Kasnije, gledajući na taj period, vidim da je to sve bila nekakva edukativna stranputica, zaobilazni put do moje prave misije, kojom se sada bavim i kojom ću se sve više baviti, ako Bog da, a to je služiti kao podrška, instrument i kanal za edukaciju i inspiraciju na putu duhovnog rasta i traganja za istinom za sve ljude otvorenog uma na ovim područjima, bez obzira na religijsko određenje. A ima ih sve više i više - kazala je Duišin-Džunić.

Naglasila je kako nije napustila svijet muzike, samo svijet muzičke estrade.