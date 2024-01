Selena Gomez bi se mogla prestati baviti muzikom

- Mislila sam da će to biti zabavno i da će to biti hobi u kojem ću stvarno uživati. Htjela sam biti glumica. Nikad zapravo nisam namjeravala biti pjevačica za stalno, ali očito se taj hobi pretvorio u nešto drugo - rekla je.

Želi odmor

Gomez je od 2013. objavila tri studijska albuma s hitovima koji uključuju "Come & Get It", "Same Old Love" i "Lose You to Love Me". Trenutno glumi u hvaljenoj seriji "Only Murders in the Building". Pojavila se i u filmovima kao što su "Monte Carlo", Još jedna priča o pepeljugi, Program zaštite za princeze i "Spring Breakers".