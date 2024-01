Wall Street Journal: Ilon Mask se drogira

Ilon Mask (Elon Musk) i njegovi pristaše nude nekoliko objašnjenja za njegove česte dijametralno suprotne stavove, nefiltrirani govor i provokativne ispade.

Oni su izraz njegove kreativnosti, tvrde, ili su rezultat njegovih problema s mentalnim zdravljem, ili posljedica prekomjernog stresa, ili nedostatka sna, piše Wall Street Journal (WSJ).

Posljednjih su godina neki šefovi i članovi odbora u njegovim kompanijama i drugi ljudi bliski milijarderu razvili stalnu zabrinutost da postoji još jedna komponenta koja pokreće takvo njegovo ponašanje - korištenje droga.

Strahuju da bi drogiranje šefa Tesle i SpaceX-a moglo imati ogromne posljedice, ne samo na njegovo zdravlje nego i na šest kompanija i milijarde vrijednu imovinu koju nadzire, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na ljude bliske Musku i kompanijama koje vodi.

LSD, kokain, ekstazi, gljive...

Najbogatiji čovjek na svijetu uzima LSD, kokain, ekstazi i psihodelične gljive, često na privatnim zabavama širom svijeta, gdje sudionici potpisuju ugovore o tajnosti podataka ili daju svoje telefone da bi ušli, navodi WSJ pozivajući se na izvore koji su navodno svjedočili Maskovom drogiranju i drugima koji su upoznati s time.

Mask je prije toga pušio marihuanu u javnosti i rekao da ima recept za ketamin sličan psihodeliku.

Primjerice, navodi WSJ, 2018. godine uzeo je više tableta acida na zabavi koju je organizirao u Los Anđelesu. Iduće godine partijao je na gljivama na događaju u Meksiku. 2021. je uzeo ketamin rekreativno sa svojim bratom Kimbalom u Majamiju na kućnoj zabavi tokom Art Basela.

Uzimao je ilegalne droge sa sadašnjim članom uprave SpaceX-a i bivšim članom uprave Tesle Steveom Jurvetsonom.

Ljudi bliski Musku, koji sada ima 52 godine, kažu da se on i dalje drogira, posebice uzimanjem ketamina, te da su zabrinuti da bi ga to moglo odvesti u zdravstvenu krizu. Čak ako se to i ne dogodi, moglo bi naštetiti njegovim poslovima.

Mask nije odgovorio na upite

Ilegalna upotreba droga vjerovatno bi bila kršenje saveznih politika koje bi mogle ugroziti milijarde dolara SpaceX-a u vladinim ugovorima. Mask potencijalno dovodi u opasnost oko jedan trilijun dolara u imovini koju drže investitori, desetke tisuća radnih mjesta i velike dijelove američkog svemirskog programa, piše WSJ.

SpaceX je jedina američka kompanija kojoj je trenutno odobren prijevoz NASA-inih astronauta do i od Međunarodne svemirske postaje. Pentagon je, u međuvremenu, pojačao kupovinu raketa za lansiranje SpaceX-a posljednjih godina, a kompanija također želi razviti veliki posao prodaje satelitskih usluga agencijama za nacionalnu sigurnost.