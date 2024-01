Ko je trebao pjevati u Sarajevu za obilježavanje 40. godišnjice Olimpijade

- Nije Tony sam sebe pozvao. Ne treba na njega stavljati metu. Treba pitati one koji su ga pozvali. Ja bih pozvao Zdravka Čolića, ako bih se pitao – rekao je Mahir Sulejmanović poznatiji kao Mahir Beathouse, bosanskohercegovački muzičar i dugogodišnji član pratećeg benda Dine Merlina.

To je izazvalo različite reakcije, ali mnogi smatraju da Cetinski nema veze sa Sarajevom i da on ne bi trebao nastupiti na obilježavanju 40. godišnjice održavanja Zimskih olimpijskih igara.

Osim Mahira, govorio je i Said Memić Vajta, bosanskohercegovački muzičar i zabavljač.

- Izgleda da ljudi nemaju pojma ni o Olimpijadi, ni kada je bila. Treba malo zagrebati i pogledati historiju tada, kakvi su bili programi za vrijeme održavanja Olimpijskih igara. Ima još živih izvođača, umjetnika raznih koji se mogu i sada pojaviti i to bi bile lijepe uspomene. Najbolje bi bilo da mene izaberu, jer ja sam isto stanovnik Sarajeva, imam adresu sarajevsku, da me izaberu za ministra kulture i sporta, pa ću ja to onda riješiti. Ja sam još aktivan svirač, muzičar koji je održao koncert u Mojmilu za vrijeme Olimpijskih igara – rekao je Vajta.