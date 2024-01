Emir Bukovica o obilježavanju Olimpijade: Da se ne lažemo, ovdje se radi o dilovima i "đe sam ja tu"

Kao i svi do sada, naravno da ću iz svog komentara izdvojiti fakt da je Tony Cetinski vrhunski pjevač i zabavljač, da ga čak smatram drugom, kojem sam u prošlosti znao čak i pomoći da dobije neke gaže. Nema ovo veze s njim, on je profesionalac koji je na tržištu i koji je dobio i prihvatio ovu sarajevsku ponudu.

Ovdje pišem o tome kako su ljudi koji su danas zaduženi za ovaj segment života i kulture u Sarajevu i BiH, ustvari, van dodira sa zdravim razumom. Nezamislivo mi je, naprimjer, da bi gradonačelnik Zagreba na godišnjicu Univerzijade doveo Harija Varešanovića (naravno, uz sve moje poštovanje prema Hariju), jer ti ljudi gore jednostavno imaju neka pravila, ponos, viziju, dignitet i na kraju “zacrtanu politiku”. Lova iz njihovog budžeta će sigurno ostati u džepu onih koji će je trošiti tu gdje se koncert održava.

- Namjerno neću ni nabrajati masu zaslužnih starijih domaćih izvođača koji bi na ovaj ili onaj način bili puno bolji izbor za koncert u povodu 40. godina sarajevske Olimpijade. Jednostavno da ne bih nekoga izostavio i uvrijedio.

Taj spisak je dug i prepun imena koja svi mi puno respektujemo i koji su jednostavno svojim karijerama i životima zadužili i Sarajevo i BiH. Naravno, znam da većina njih nije više tako popularna kao te 1984., ali ovo su prilike da ih se sjetimo i na neki način im se zahvalimo. Ovo nisu komercijalne “rok ko fol” manifestacije, jer ako ovi koji odlučuju o svemu računaju na tu varijantu, pa neka onda zovu Cecu i bit će sve prepuno. Ima li ikoga da sumnja u to?

- Na kraju, da se mi ne lažemo, tj. da nas više ne lažu ovi što nam upravo objašnjavaju kako je došlo do ove apsolutne fule, ovdje se radi o lovi i dilovima, ugradama i “đe sam ja tu” poznatim tender efendijama koji egzistiraju pod svim vlastima, desnim, lijevim, ovim, onim. Naravno, i o nekulturi. I to je to. The end.