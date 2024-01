- Sretan vam ovaj dan očeva, svim tatama. Ali najviše mom ocu Silviju koji mi je jednom rekao da će on juriti dok kotači ne otpadnu! Hvala na tvojoj nepopustljivoj radnoj etici i ljubavi i što si me odbio razmaziti na bilo koji način. Naučio si me kako biti borac. Zauvijek sam ti zahvalna. Ali i jako umorna - napisala je pjevačica u Instagram objavi.