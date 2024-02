Pogledajte viralni snimak kralja Čarlsa i Megan Markl: "Sve je bilo nadrealno"

Nakon što je objavljeno da kralj Čarls (Charles) ima rak, društvenim mrežama proširila se snimka dirljivog trenutka s vjenčanja Megan Markl (Meghan Markle) i princa Harija (Harryj) koja je ubrzo postala viralna.

Na snimci je prikazan trenutak u kojem kralj Čarls vodi Megan do oltara, a zatim je ubačena scena iz Netflixovog dokumentarca "Hari & Megan", u kojoj ona progovara o svom odnosu s ocem.

Naime, njezin otac Tomas Markl (Thomas Markle) trebao ju je voditi do oltara te se spremao na odlazak u Britaniju kako bi prisustvovao vjenčanju.

Međutim, tada je britanski tabloid The Mail on Sunday otkrio da je primio novac od paparazza za fotografije koje su slikali uz njegovu pomoć, no on je tvrdio da su optužbe lažne.