Maca iz Vijetnama za “Avaz”: Te ’84 bilo je dobrih sarajevskih derneka

Dragan Marinković Maca, glumac, komičar i voditelj, pobjegao je u toplije krajeve sa suprugom Jovanom. Na zasluženi odmor, kako nam je rekao, otišli su na Daleki Istok, odnosno Vijetnam.



Plan je da u nekoliko naredni dana obiđu i Kambodžu te još neka mjesta. Javio se za “Avaz” vrlo rado.

- Došlo je vrijeme za odmor. Volim ljetne destinacije zimi, tako da sam prije australske i novozelandske turneje malo svratio u Vijentam, par dana sve da obiđem. Volim te ljude, tu kulturu. Lagani su, divni, mirni, tihi, povučeni. Kada se budem vraćao, opet ću na neku destinaciju par dana, čisto da odmorim ovo malo duše. Oni su sjajni, obožavam Istok – rekao nam je Maca.

Turneja po Oceaniji

Njega uskoro očekuje turneja po Australiji i Novom Zelendu s hit predstavom “Kakva ti je žena, takav ti je život”.

- Prošle godine, nekad u ovo vrijeme bio sam u Kanadi, pa išao za Australiju. Sad ću opet biti u Australiji. Prihvatio sam poziv, zadovoljstvo mi je, naravno, divna je to publika. Oni su baš dijaspora. Sve ovo ostalo po Evropi, pa čak i s druge strane bare, zapadnije, nekako su tu. A ovi su baš dijaspora. Lijepo je biti njihov gost, apsolutno. Divna publika – naglasio je Maca.

Ovaj Sarajlija s beogradskom adresom otkrio nam je da suprugu neće voditi sa sobom u Australiju.

- U principu soliram. Nekoliko puta sam s Jovanom išao na te turneje. Njoj je to... Tako ljudi i misle inače: „Joj, blago vama, bio si ovdje, ovdje, tamo...“ A ti samo vidiš hotel i u putu si. Nije to ta varijanta uopšte. Mislim da je isto i kolegama, ljudima s estrade. Nije to baš ta vrsta putovanja. Zato smo se Jovana i ja dogovorili da zajedno palimo na ovaj put. Inače, turneje su posao samo, a ne ta vrsta putovanja, odmora – istakao je.

Život po uzoru na predstavu

Sukladno imenu predstave, pitali smo ga kakav je njegov život, a kakva mu je žena.

- Pa, nisam ja bezveze tu predstavu izbacio. Moj život je lijep, dobar, turbulentan, drag, tih, mio i povučen. Lijepo nam je. Posvađamo se i mi, ako to nekog interesuje, vrlo logično – odgovorio je.

Nakon Australije i Novog Zelenda, imat će mini-turneje po Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Za neke su već ulaznice rasprodate, pa ne bi čudilo da se naknadno ubace novi termini.

- Čim se vratim s daleke turneje, idem na gostovanja, Novi Sad, Beograd, onda mini-turneja po Hrvatskoj, od Dubrovnika do Zagreba. Pa počinje opet snimanje nastavka serije “Na rubu pameti” zbog čega ću biti nešto duže u Sarajevu. I u maju imam snimanje „Balkanike“, nastavak. Svega ima, ne znam ni ja gdje sam, ko sam, što sam, ali dobro je – kazao je.

S obzirom na to da Sarajevo obilježava 40. godina od održavanja Zimskim olimpijskih igara, pitali smo Macu kako on gleda na tu 1984. godinu.

- Moje najsnažnije sjećanje… To je najljepši cener u životu. Znaš da su raja koja stoje pored staze i viču: „Op, op, op“ zarađivala po cenera. Šalim se. Nismo mi to nešto kontali šta je to. Lijepo je, ali ja barem nisam kontao. Meni je tad bio zanimljiv Tifa, novi album “Bijelog dugmeta”, izlazilo se u “Čengu”, “Miris dunja”, više to pamtim. A nisam ti ja nešto oko sporta. Ta ‘84 me veže više za te neke moje divlje stvari. Bilo je lijepo, hodalo se, zezalo, dobro je bilo, finih sarajevskih derneka. Nisam se penjao na planine. I ako odem, završim pored nekog kamina, nek’ je toplo. Moja najbolja životna investicija je što ne znam da skijam, ja se tri puta spustio sankama. Nisam ja iz te priče, kak’i kralju, samo da je toplo. Ovdje (u Vijetnamu, op.a) je plus 50 i vrlo mi prija – zaključio je Maca.