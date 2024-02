Šta kriju predbračni ugovori slavnih

Predbračni ugovori u svijetu bogatih i slavnih nisu nikakva novost. No, s novim vremenima stigli su i neki novi trendovi. Nekada su predbračni ugovori sadržavali klauzule o podjeli imovine ako dođe do razvoda braka i, eventualno, o novčanoj kazni u slučaju preljube i razvoda. Danas je to samo početak neobične liste prohtjeva koje budući bračni partneri imaju jedno od drugog.

Tako je Prisila Čan (Priscilla Chan), supruga Marka Zakerberga (Zuckerberg), osnivača Facebooka, u predbračni ugovor stavila klauzulu prema kojoj ona i Mark jednu večer sedmično moraju provesti zajedno, i to “offline”, te joj je on ugovorom morao obećati dodatnih sto minuta kvalitetnog druženja svake sedmice.

