Bivša manekenka otvorila dušu nakon izlaska iz zatvora: Vidjela sam užase, želim u Međugorje

Matea Hohnjec, bivša manekenka i sestra nekadašnje Miss sporta Stefany Hohnjec, progovorila je o svom boravku u zatvoru u dokumentarcu "Treći život" scenarista i redatelja Senada Zemunovića. Kako je to objašnjeno u kratkoj najavi na HRT-ovim stranicama, to je film o ljudima koji po treći put započinju slagati svoj život iz početka.

- Prvi život je stao onog trenutka kad su završili iza zatvorskih rešetaka. U zatvoru su od nule gradili svoj novi - drugi život. Ovaj treći je novi početak, nakon izlaska. Opet kreću iznova, uče funkcionirati kao ‘normalni, obični‘ ljudi. Matea i Slavko prisjećaju se prošlih života i svjedoče o dubokoj promjeni koja se dogodila i omogućila ovaj sadašnji, novi - treći život".

Podijelila životni put

Hohnjec je u filmu podijelila s javnosti svoj životni put, koji je dobrim dijelom u onim skandaloznim, pa i tragičnim trenucima punio novinske stupce. Iza zatvorskih rešetaka je u konačnici završila zbog tri krivična djela, a problemi su u njenom životu počeli kada se susrela s drogom.

- Moj prvi dečko je bio DJ, dosta stariji od mene. Tada sam prvi put ušla u opasan svijet i vidjela taj svijet droge. U društvu je bio jedan stariji prijatelj koji je me zamolio da mu pričuvam travu - ispričala je Hohnjec. Na to je pristala, travu stavila u torbu, koju su potom pronašli njezini roditelji. Pozvali su policiju, koja joj je zaprijetila da može ići u maloljetnički zatvor ili na odvikavanje. Bio je to za Mateu, kaže, onaj ključni trenutak kojeg vidi kao početak svog problematičnog perioda.

- Nisam sponzoruša, hajdemo reći starleta. Htjela sam živjeti život na visokoj nozi, ne raditi ništa, vrlo površno. Došla sam iz Poreča u veliki Zagreb i tada su me počele privlačiti krive stvari. Počela sam konzumirati droge i izlazila. Živjela sam luksuzno, odijevala se skupo, izlazila u najskuplje restorane, ali to sve nije bilo baš tako sjajno kako je izgledalo. Osuđena sam za tri kaznena djela. Prvo je bilo davanje prostorije za konzumiranje droge, drugo je bilo krivotvorenje novčanica i treće pokušaj pljačke - otvoreno govori. Naravno, zaljubljivala se i u potpuno pogrešne muškarce, Tako je u vezi bila s jednim Talijanom koji je bio njezin partner u kriminalu, zajedno su varali ljude.

Zajedničke avanture

- Imali smo dosta zajedničkih avantura, proputovali smo svijet. Sve je to počelo bezazleno, a na kraju su se svi problemi zaredali. Taj Talijan je imao dosta dobrih kontakata, a ja sam mu dobro došla zato što sam bila lijepa i pametna.", priča Matea. Željela je naći normalan posao, radila u jednoj mjenjačnici i trgovini, nailazila na osudu okoline. Ali, kako i sama objašnjava, ta kriminalna ‘obitelj‘ uvijek tu negdje ostaje i uvijek joj se možeš vratiti. I ona im se vratila. Uslijedila je avantura s kupovinom krivotvorenih novčanica, u što se upustila potpuno sama i otišla za Italiju.

- Ljudi koji su me dočekali u Ankoni bili su stvarno normalni, kao i svi... Meni nije bilo ništa čudno što su mi stavili povez preko očiju do lokacije gdje se nalazio novac, to je bila sasvim normalna procedura. Kada smo došli, bila je posve opuštena atmosfera, a na stolu su bile novčanice, oružje i droga... Oko tog stola su se čak igrala i neka djeca. - iznijela je Hohnjec. U konačnici sve što je radila koštalo ju je slobode.

- Prije nego sam došla u zatvor nisam bila svjesna gdje idem. Dok ne čujete zvuk tih vrata, nije vam ništa jasno. U zatvoru ništa ne valja, ni jedna strana nije pravedna. Ima svega, od silovanja, zatvaranja u samicu, tuča, zatvor je grozan. Ima i mita i korupcije, sve je to istina. Zatvor je užasan - iznijela je Hohnjec. Nakon zatvora osjetila je kaže poziv da mora otići u Međugorje, a ono što sada priželjkuje je posve normalan život.