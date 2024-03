Severini usred koncerta pukle hlače, pogledajte kako je to riješila

View this post on Instagram

Iako je izgledala sjajno, takav izgled nije se zadržao do kraja koncerta, a to je napisala i u opisu fotografija koje je objavila. - Guten Tag. Ovako sam izgledala sinoć prije koncerta u Münchenu; frizura je pala na trećoj pjesmi, a hlače su pukle na trinaestoj pjesmi. Ali osmijeh je bio postojan, do zadnje pjesme - napisala je pjevačica.

Poslije toga pokazala je i kako je riješila problem puknutih hlača.

- Priča za laku noć... Šapnula sam Henryju da su mi pukle hlače i da mi da sako, Henry donosi sako, Ljubo lijepi hlače tejpom kojim je prije toga lijepio tepih na podu (jer se pod sklizao zbog kondenzacije, što je idealno za salto, kojeg sam se pribojavala da bi se mogao dogoditi)... Pozdrav proizvođaču tejpova. Kakav rock'n'roll - napisala je uz snimak, piše Večernji.