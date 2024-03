Forbesova lista: Ovaj holivudski glumac je najplaćeniji iako kritičare nije očarao

Film "Misterij ubistva 2", u kojem glumi Adam Sandler, bio je Netflixov peti najgledaniji film prošle godine, sa 173 miliona sati pregleda i zahvaljujući ovom filmu i učestvovanju u produkciji još tri filma je ostvario zaradu od 73 miliona dolara.



73 miliona dolara

Drugi nastavak Netflixovog hita "Misterij ubistva" možda nije očarao filmske kritičare, ali glavnom glumcu Adamu Sandleru osigurao je odličnu zaradu. Prema časopisu Forbes, ovaj film je Sandleru pomogao da bude najplaćeniji glumac u Holivudu u prošloj godini. Za ovu streaming platformu Sandler je producirao i tri filma u 2023. godini i uz ulogu u "Misteriju ubistva 2" ostvario je zaradu od 73 miliona dolara. Na drugom mjestu najplaćenijih glumaca u prošloj godini je zvijezda filma "Barbie" Margot Robi (Robbie).

Ona je bila i producentica "Barbie", ali i filma "Saltburn" i to joj je osiguralo zaradu od 59 miliona dolara u prošloj godini.

Tom Kruz (Cruise) sa zaradom od 45 miliona dolara je treći na Forbesovoj listi, a četvrto mjesto dijele Rajan Gosling (Ryan) i Met Dejmon (Matt Damon) čija zarada iznosi 43 miliona dolara. Iza njih je po zaradi Dženifer Aniston (Jennifer), koja se sa Sandlerom pojavljuje u "Misteriju ubistva" i njena zarada iznosi 42 miliona dolara u 2023. godini.

Film "Misterij ubistva 2" bio je Netflixov peti najgledaniji film prošle godine, sa 173 miliona sati pregleda. Publici se film sviđa, a većina kritičara nema to mišljenje. The Observer ga je nazvao "glupom komedijom", a CNN je rekao da je najbolja stvar o njemu "to što, nasreću, ne traje predugo". Ovo je prvi put da je Sandler na vrhu liste časopisa Forbes od 2002. godine, piše Večernji.

Forbesova lista 10 najvećih zarada u Holivudu 2023.

1. Adam Sandler - 73 miliona dolara

2. Margot Robbie - 59 miliona dolara

3. Tom Cruise - 45 miliona dolara

4. Ryan Gosling - 43 miliona dolara

4. Matt Damon - 43 miliona dolara

6. Jennifer Aniston - 42 miliona dolara

7. Leonardo DiCaprio - 41 milion dolara

7. Jason Statham - 41 milion dolara

9. Ben Affleck - 38 miliona dolara

10. Denzel Washington - 24 miliona dolara.