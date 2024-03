Šokantne tvrdnje kćerke Laneta Gutovića: Lišeni smo nasljedstva, u sobu su ušla dva čovjeka

Najstarija kćerka legendarnog glumca Laneta Gutovića, Milica Gutović, oglasila se na društvenoj mreži Facebook videosnimkom koji je ostavio mnoge ljude u čudu.

Posljednji dani

Milica je govorila o posljednjim danima svog oca, kada je istakla da je pred njegovu smrt, u jeku kovida kada su posjete bile zabranjene, a Lane ležao na intenzivnoj njezi, medicinska sestra navodno u prostoriju uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu s poznatim glumcem.

Oni su bili svjedoci, kako Lanetova kćerka ističe, zajedno s medicinskom sestrom, usmenog zavještanja kojim se ona i njena sestra Nevena lišavaju nasljedstva, prenosi Telegraf.rs.

Njenu priču prenosimo u cijelosti.

- Dragi prijatelji i poštovaoci lika i djela mog oca Milana Gutovića, ja sam najstarija od njegove četvoro djece, Milica Gutović. Želim da sa vama podijelim istinu vezanu za njegove posljednje dane koje je proveo na intenzivnoj njezi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu u jeku epidemije kovida, avgusta 2021. godine, kada su posjete bolnicama bile zvanično i strogo zabranjene. Evo šta se desilo te srijede 18. avgusta, istog dana kada je moj tata prebačen na respirator.

Za one koji ne znaju, srijeda je inače dan kada VMA ne dozvoljava posjete. Jednostavno, nema posjeta u toj bolnici. Opšte je poznato da na odjeljenju intenzivne njege, gdje je moj tata ležao, leže teško bolesni i životno ugroženi pacijenti, kojima pristup imaju samo ljekari i medicinsko osoblje. Toga dana, poslije očajničkog pokušaja da dođem do njega ili da ga dobijem na mobilni telefon, odlučila sam da pozovem direktno bolnicu. Sestra na intenzivnoj njezi, navodno zadužena da pazi na mog oca, rekla mi je da bolnica ne dozvoljava posjete zbog kovida i da je tata u tako teškom stanju da je za mene bolje da ga ne vidim, citiram je. Uz to je prokomentarisala da prvi put čuje da Milan ima kćerke.

Misteriozna posjeta

Ubrzo nakon njegove smrti 25. avgusta 2021. godine, saznajem da je te iste srijede 18. avgusta oko 17:30, ta ista sestra u sobu mog oca na intenzivnu njegu uvela dva čovjeka koji nisu ni u kakvom krvnom srodstvu s mojim ocem i koji su postali svjedoci njegovog navodnog usmenog zavještanja. Treći svjedok tog zavještanja upravo je medicinska sestra. Tim lažnim usmenim zavještanjem moj otac je, navodno, svoje dvije kćerke, Milicu i Nevenu, i maloljetnu unuku potpuno lišio naslijeđa, a svi koji su dobro poznavali mog oca znaju da je to nemoguće.