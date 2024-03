Mila Elegović: Boljelo me jer nisam postala mama, ali hvala Bogu da nemam dijete

Mila Elegović gostovala je u podcastu Skip or Beep bravo! radija gdje je s Tatjanom Jurić razgovarala o razvodu, ljubavi, majčinstvu, ali i Dori na koju se prijavila prije dvije godine. Otkrila je da ne pada na mlađe muškarce, ali i da žali jer nikad nije postala majka.

53-godišnja glumica se nakon 11 godina braka razvela od 27 godina starijeg Ivana Balića Cobre, a ostali su, kaže, u dobrim, prijateljskim odnosima. "Pitanje ljubavi nije stvar odluke. Ni u kojem slučaju", opisala je. Navela je i da nikad nije bila s mlađim frajerom, prenosi Index.hr.

- Nije mi to privlačno, ja bih samo rekla da to not my cup of tea. Kao što svi mi imamo neke svoje ljubavne izbore i razloge - kazala je. Prije dvije godine prijavila se na Doru i završila na posljednjem mjestu, a sada priznaje da se teško nosila s javnim kritikama.