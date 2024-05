Kalember govorio o Baby Lasagni: Ovo je jedina razlika između njega i pobjednika

Legendarni pjevač Vlado Kalember bio je gost Special Happy Showa, gdje je govorio i o Baby Lasagni.

Istakao je da ga je oduševio i da mu predviđa svjetski uspjeh.

- Napravio je totalni rusvaj, čak nekako mislim da mu je dobro što je drugi, jer bi se našlo dosta onih koji bi rekli zašto je pobijedio. A kada ste moralni pobjednik, onda je to bolje. Jer razlika između njega i ovog dečka iz Švicarske je jedino to što je dobio onaj stakleni kip - rekao je.

Dodaje da mu se desilo najbolje što se moglo dogoditi.

- On je evidentno beskrajno talentiran dečko i što je najvažnije, i drag, i simpatičan i zgodan. Tako da je to sve skupa po meni ispalo gotovo savršeno. Mislim da je on na tragu da napravi baš pravu svjetsku karijeru - zaključio je.