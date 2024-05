Amra Džeko za "Avaz“: Edin i ja sanjamo povratak u Sarajevo

Ali, s druge strane, jako mi je bitan i biznis i da sam društveno odgovorna, i to uz podršku prije svega moga supruga. Njegovo neizmjerno razumijevanje i poštovanje prema svemu što radim zaista je ogromna stvar. To je za mene najveća podrška i pomoć.

Imate petero djece, imate biznis, suprug je također često odsutan... Kako sve to organizirate?

- To je naša velika želja i plan. Ali mislim da je još rano o tome pričati, iako je Edin u nekim godinama pred završetak karijere. Međutim, vjerujem da će se ta njegova karijera nastaviti itekako u vezi s fudbalom, sad ne znam u kojoj ulozi. Mi bismo se voljeli vratiti, nekako veći dio svog života živimo vani i nedostaje nam porodica, nedostaje nam da govorimo bosanskim jezikom svaki dan, da smo tu uvijek blizu naših prijatelja. Ne znamo šta budućnost donosi, ali to su naše velike želje.

- Naravno. Radimo različite stvari, ali toliko imamo i povjerenja i uzajamnog poštovanja i stalo nam je do mišljenja drugog i uvijek se konsultiramo. I meni je drago da Edin toliko vjeruje u Oreu i naše kreativce i uvijek ponosno bira domaće proizvode. Ima i on nekoliko omiljenih brendova s Oree.

View this post on Instagram

Da zdravo starimo...

Vaše mišljenje o estetskim korekcijama

- Ja sam neko ko je cijeli život u sportu, i ko živi zdrav način života. Veliki sam gurman i volim pojesti, pogotovo neka naša tradicionalna jela koja i nisu baš najzdravija. Ponekad i slatko. U pitanju je balans koji je bitan i u svemu u životu. S druge strane, nemam apsolutno ništa protiv estetskih zahvata, nekih korekcija minimalnih, sve dok je to u skladu s nekim prirodnim izgledom i sve dok ta osoba želi to zbog svog samopouzdanja a ne zbog drugih. Ali apsolutno nikog ne osuđujem i nema ništa protiv. Da zdravo starimo, da se njegujemo i da je to u nekim granicama.

Život u Istanbulu

Gdje Vam je ljepši život, Italija ili Turska?

- Nama je svuda lijepo. Jako je bitna organizacija, pogotovo kada je riječ o Istanbulu, prevelikom gradu s 20 miliona stanovnika, i kada na početku dobro postavimo stvari i organiziramo se oko djece i njihovih aktivnosti, onda je nama svuda lijepo. Volimo Italiju, tamo smo bili osam godina, ali Istanbul je prelijep. To je novi život, predivna iskustva, kako nam tako i djeci.