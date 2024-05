Tiktoker u Crnoj Gori napadnut za vrijeme lajva, završio u hitnoj

Tiktoker Enes Baković tvrdi da je prošle sedmice fizički napadnut u Plavu, za vrijeme emitovanja uživo na TikToku.

- Dana 19.05.2024.godine oko 18.45 sati pozvao Č.E. da dođe za mene u caffe bar "Elan" gdje sam se tada nalazio da bi me prevezao do hotela, "Same" što je isti i uradio. Ja sam imao termin na društvenoj mreži "TikTok" u 20.00 sati. Počeo sam lajv oko 19.05 na TikToku prije zakazanog termina, a u jednom trenutku sam primijetio da mi internet na mobilnom prekida - navodi se u njegovoj izjavi koju je dao u OB Plav.

Kako je dalje ispričao službenicima policije, izašao je ispred hotela i na platou parkinga razgovarao s podrškom na društvenoj mreži „TikTok".

- U jednom momentu sam zadobio udarac u predjelu desnog oka. Kada sam podigao glavu primijetio sam da NN lice u crnoj dukserici i kapuljačom na glavi trči prema perionici. Ja sam odmah utrčao u hotel i konobara G.H. zamolio da mi kaže je li vidio ko me je udario - dio je njegove izjave koja se navodi u dokumentu OB Plav, u koji je portal Dan imao uvid.

Dalje navodi, u iskazu pred policijom, da mu je konobar rekao da ništa nije vidio.

- Pozvao sam E.Č. da dođe po mene. On me povezao u cafe "Else" gdje sam bio smješten da bih nastavio događaj na društvenoj mreži. Nakon završenog lajva oko 21:30 pozvao sam 122 i prijavio događaj policiji - naveo je u krivičnoj prijavi.

Tiktoker je kazao policiji da je nakon lajva otišao u hitnu medicninsku službu da mu se ukaže pomoć.

- Na pitanje PS OB Plav jesam li dobijao kakve poruke prijetnje na mobilnom telefonu ili na društvenoj mreži, "TikTok", odgovorno tvrdim da nisam. Također, tvrdim da sam izašao iz pomenutog hotela zbog gubitka internet mreže na telefonu. Siguran sam da me nije niko udario iz pomenutog hotela, jer po mom mišljenju pomenuto lice je došlo iz pravca Plavskog mosta tačnije auto-servisa Deljanin. Mislim da je osoba koja me udarila bila moje visine oko 165 centimetara i da mu je lice bilo tamnoputo - detaljno je naveo Baković.