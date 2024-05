Karleuša zbog genocida u Srebrenici ponovo pričala o Severini

Jelena Karleuša je sinoć gostovala u emisiji "Ćirilica" te se ponovo govorila o Severini koju je ranije napala zato što je izjavila da je u Srebrenici bio genocid.

Navela je kako ona ne poznaje Severinu, da je jednom prilikom prošla pored nje.

Između ostalog tvrdi da nema problem sa Severinom.



- Ona ima sukob sa zemljom iz koje vuče korijene. Ja ne vjerujem u priču da jedan narod za nešto može da bude kriv i ima izvršnu moć - ustvrdila je.

Voditelj je naveo da su Severinini "deda, otac, bivši muž i sin Srbi", a da ona "napada Srbe", na šta se Karleuša nadovezala:

- To sam ja i napisala, a ona je mene napala strašno. Ja njoj ne mogu da objasnim. Smatram da se istina koju ja govorim ne može kupiti ni platiti. Mi smo vidjeli gdje ona radi i pjeva. Svako ko je plati, ona tu pjeva i podržava tu politiku. S druge strane, ona mora da zna da kad se brani svoja zemlja, to ne košta, to se osjeća. To nije neprijateljstvo prema drugim zemljama i religijama - rekla je.