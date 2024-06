Ćirilica 2016: Karleuša uživo ispaljuje rafale uvreda na Vučića – Ćirilica 2024: Karleuša uživo skoro životom brani predsjednika

Gnusne riječi za Severinu

- Pričati o ženama tog kalibra, koje mogu da prodaju i vjeru za nevjeru i za novac… Nije ta tema ni mjesto ni vrijeme sa ovakvim državnicima i ljudima. Ne zaslužuju oni takvu tabloidnu temu – a ona je tabloidna - rekla je Karleuša o Severini, između ostalog.

Na konstataciju Dragana J. Vučićevića, koji je takođe bio gost emisije, da su Severini „deda, otac, bivši muževi i sin Srbi, a ona Srbe napada“, Jelena se nadovezala.

- To sam ja i napisala, a ona je mene napala strašno. Ja njoj ne mogu da objasnim, smatram da se istina koju ja govorim ne može kupiti ni platiti. Mi smo vidjeli gdje ona radi i pjeva, svako ko je plati, ona tu pjeva i podržava tu politiku. Sa druge strane, ona mora da zna da, kad se brani svoja zemlja, to ne košta, to se oseća. To nije neprijateljstvo prema drugim zemljama i religijama - istakla je ona.

Ovu estrano-političku šaradu uveličao je svojim prisustvom i Ivica Dačić.