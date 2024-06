Selin Dion na snimcima sablaznila fanove, slomila se pred kamerama i jecala: "Tako me sram..."

Potresna borba muzičke superzvijezde s bolešću bit će prikazana u dokumentarcu ‘I Am: Céline Dion‘ Amazon Primea.

Na novom snimku prikazani su trenuci najveće zdravstvene krize. Pjevačica bespomoćno gleda dok je ljekari nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

Nakon što joj je pružena pomoć, pjevačica konačno može sjesti uspravno i pokriti se dekom prije nego što je pred kamerama priznala da joj je neugodno zbog gubitka kontrole nad svojim tijelom.

- Svaki put kad se ovako nešto dogodi, osjećaš se tako posramljeno i tako, kao, ne znam kako to izraziti... znate, kad ne možete kontrolirati vlastito tijelo, rekla je.

Emotivna Dion se slomila pred kamerama priznajući da nije odustala od nastavka svoje kazališne karijere, ako to bude moguće u nekom trenutku u budućnosti.

- Još uvijek se vidim kako plešem i pjevam. Uvijek nađem plan B i plan C, znaš. To sam ja. Ako ne mogu trčati, hodat ću. Ako ne mogu hodati, puzat ću. Ali neću stati. Neću stati, poručila je.

Redateljica Irene Taylor izjavila je novinskoj agenciji PA da je razmišljala treba li snimiti Dion kada je iznenada krenuo napad, ali je odlučila nastaviti jer joj je pjevačica, poznata po svom moćnom glasu, rekla da "ne mora traži dopuštenje da snimi nešto".

- U prvih 30 sekundi nisam bila usredotočena na snimanje, bila sam osoba za zvuk i moj snimatelj je bio tamo. Bilo je nekoliko ljudi u prostoriji, svi su bili obučeni da joj pomognu, bila je u najboljim rukama. Da je trebalo, ispustila bih mikrofon i pomogla im, ali odlučila sam snimati. Znala sam da to nećemo morati iskoristiti.

Redateljica nastavlja kako je Dion odlučno rekla da želi da se zadrži snimka.

Taylor je dodala kako je Dion nakon mučne epizode otpjevala jednu prekrasnu pjesmu i otišla vrlo dobrog raspoloženja.

- Stisnula mi je ruku i htjela se odvesti autom, pa mi je pružila ruku kroz prozor i rekla: ‘Ne brini za to što se dogodilo‘. Može biti da se vidjelo na meni koliko sam uznemirena, a ona mi je htjela pokazati da je dobro, ispričala je redateljica.

Uplakana Celine obratila se obožavateljima u prosincu 2022. godine i objavila da zbog bolesti otkazuje svoju europsku turneju, u sklopu koje je trebala nastupiti i u Zagrebu.

Otkrila je tada da se radi o rijetkoj neurološkoj bolesti koja obično progresivno napreduje i može dovesti do ukočenosti cijelog tijela, a time i do nepokretnosti oboljele osobe. Bolest je zasad još neizlječiva, no napredak se može usporiti tretmanima.

Dion je još prije dvije godine otkrila da može imati tako snažne grčeve koji joj mogu slomiti rebra te da osjeća kako joj netko davi vrat.

Film se od 25. juna može pogledati na Amazon Primeu.