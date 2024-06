Paris Hilton pred Kongresom o seksualnom zlostavljanju: "Vukli su me, skidali me golu"

Manekenka i nasljednica hotelskog carstva Paris Hilton pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu pozvala je na promjenu programa za skrb o djeci, gdje je podijelila i vlastito iskustvo s navodnim zlostavljanjem koje je, kako je rekla, doživjela tijekom boravka u ustanovama za liječenje mladih.

"Kad sam imala 16 godina su me izvukli iz kreveta usred noći i prevezli preko državne granice u prvu od četiri ustanove za liječenje mladih. Ti su programi obećavali iscjeljivanje, rast i podršku, ali su mi umjesto toga zabranili da se slobodno krećem ili čak pogledam kroz prozor dvije godine", započela je Hilton svoju tužnu priču pa objasnila kako su se prema njoj tamo odnosili.

Prevareni roditelji

"Nasilno su mi davali lijekove i osoblje me seksualno zlostavljalo. Nasilno su me držali i vukli kroz hodnike, skidali me golu i bacali u samicu. Moji su roditelji bili u potpunosti prevareni, lagali su im i manipulirali ih oko nehumanog tretmana koji sam proživljavala i to zbog profita", dodala je.



Paris je istaknula i da ono što je doživjela ne bi poželjela nikome, a za postupanje prema njoj u ustanovi kaže da je bilo nehumano i da zbog toga ima traume koje će nositi do kraja života.

"Razgovarala sam s tisućama koje su proživjele slično, i mislim da je važno poslušati one koju su imali takvo iskustvo. Želim se zahvaliti što sjedim pred svima vama koji mi možete pomoći da napravimo promjene u životima djece koja su u raznim ustanovama", ispričala je.

Paris je u nastavku zaključila kako djeca zaslužuju odrasti u sigurnim okruženjima usmjerenim na obitelj, a istaknula je i kako neće stati dok djeca u Americi ne budu sigurna.