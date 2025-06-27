Preminuo otac Jovane Jeremić

Na Instagramu je objavila emotivnu fotografiju na kojoj grli kovčeg, a uz nju je napisala snažnu poruku u kojoj se oprostila od svog oca.

Miodrag Jeremić, otac poznate televizijske voditeljice Jovane Jeremić, preminuo je juče, 26. juna. Vijest o smrti oca Jovana je podijelila s pratiocima putem društvenih mreža.

- Juče je umro moj otac. Danas, poslije emisije koju sam vodila dostojanstveno, tako da moji najbliži saradnici nisu primijetili, ni publika, sahranila sam svog zaštitnika. Umro je jedini muški princip za kojim tragam cijeli život. Tata, danas sam bila prva. Kako ti kažeš: ‘Sine, pa taj rejting ne može u ekran da stane, probija - napisala je.

U nastavku objave Jovana se još jednom oprostila potresnim riječima.

- Volim te i voljeću te zauvijek. Tražiću te cijeli život u svom partneru i dok te ne nađem, moja duša neće naći mir. Putuj sada. Svi te volimo, naš voljeni oče - napisala je.

Smrt Miodraga Jeremića rastužila je brojne Jovanine fanove i kolege, koji su joj u komentarima uputili izraze saučešća i podrške.