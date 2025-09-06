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NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

Pjevač upropastio prvu bračnu noć: On zaspao, a mlada čekala

Krenuo sam da joj skidam haljinu, željeli smo da provedemo prvu bračnu noć, ali u pet ujutro joj je rodbina pozvonila na interfon

Stevan Anđelković sa suprugom. Instagram

E. A.

6.9.2025

Glamurozno vjenčanje Stevana Anđelkovića i njegove supruge Nataše imalo je neočekivan epilog - prva bračna noć, o kojoj mladenci obično maštaju, pretvorila se u pravi peh.

Na prvi pogled sve je izgledalo savršeno, ali pjevača je ubrzo sačekalo neprijatno iznenađenje nakon gala slavlja.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, željeli smo da provedemo prvu bračnu noć, ali u pet ujutro joj je rodbina pozvonila na interfon jer nisu mogli da pronađu smještaj. Ona je izašla da im pomogne, a ja sam za to vrijeme zaspao - ispričao je Stevo jednom prilikom:

"Kada je pokušala da uđe nazad, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata da bi se vratila u stan. Prava ludnica."

# STEVAN ANĐELKOVIĆ
# BRAČNA NOĆ
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