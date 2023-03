Bivša djevojka Dikaprija izjavila: Tek se počinjem osjećati kao žena

Bivša djevojka Leonarda Dikaprija (DiCaprija) izjavila je da se "počinje osjećati kao žena" nakon što je navršila 25 godina.

Manekenka Kamila Morone (Camila Morrone) u junu prošle godine proslavila je 25. rođendan i kaže da nikada nije toliko naučila kao u posljednjoj godini. Manekenka ne samo da je dobila glavnu ulogu u Amazonovoj nadolazećoj mini-seriji "Daisy Jones and the Six" već je u tom periodu i prekinula vezu sa slavnim glumcem.

Par se počeo zabavljati kada je ona imala 20, a glumac 43 godine. Mada je njihova razlika u godinama potaknula mnoge rasprave na internetskim forumima, ostali su zajedno pet godina. Međutim, samo mjesec dana nakon što je Morone napunila 25 godina, stvari su završile.

Govoreći za "The Cut" u novom intervjuu, otkrila je da ju je ova godina naučila nekoliko važnih lekcija. Nije spominjala prekid s Leonardom, već je samo prokomentarisala:

- Nikada nisam toliko naučila kao s 25 godina. Tek se počinjem osjećati kao žena. Ali također se osjećam malom na mnogo načina.