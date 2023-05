Katarina Živković: Na mojoj listi muškarac mora da ima sve

View this post on Instagram

- Ljepota je za mene blagoslov, što bi to bilo prokletstvo? Jedino je možda pogrešno kada je djevojka lijepa, a glupa, mada i to je ponekad blagoslov. Glupi ljudi mnogo bolje prođu u životu, nego oni pametniji. To je moje mišljenje, koliko god me neko osudio - ističe pjevačica.

Pjevačica je nedavno izjavila da njen partner mora da ima sve.

- Ne znam da muvam, nemam pojma. Ne padam ni na priču, ni na djela, možda jesam kao mlađa, sada zaista i te kako idem mozgom, emocija nema. Na mojoj listi muškarac mora da ima sve - izjavila je Katarina.