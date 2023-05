Zbunila fanove: Madalina se na Instagramu i na neuređenim fotografijama znatno razlikuje

Madalina Genea (Ghenea), rumunska glumica i manekenka koju mnogi smatraju najljepšom ženom svijeta, privukla je pažnju ove godine u Kanu, no neki njeni fanovi su razočarani i zbunjeni jer se fotografije na Instagramu i one koje snime profesionalni fotografi mnogo razlikuju.

Poredeći je sa Sofijom Loren (Sophia) zbog zanosnih oblina, no odjevena u istu haljinu na Instagramu i na crvenom tepihu, primjetna je razlika u izgledu njenog lica.

Fanovi su uočili da se fotografije koje ona objavljuje mnogo razlikuju od onih koje osvanu na internetu bez uređivanja.

Čini se kako jedna od najljepših žena svijeta nije odoljela upotrebi filtera za uređivanje lica.

Tokom prošlogodišnjeg festivala u Kanu Madalina je objavila fotografiju za koju tvrdi da je pozirala bez imalo šminke.

- Sedam je ujutro, noć prije sam bila na zatvaranju festivala u Kanu. Probudila me uz svoj uobičajeni entuzijazam, priredivši mi malu predstavu. Kaže ''mogu li te slikati bez imalo šminke, ikakvih ukrasa, ikakvog nakita, ovako''. Osjećala sam se kao da me udario kamion nakon dvije sedmice obaveza i mjeseci snimanja... Ali kroz njen objektiv umor postaje plus - napisala je tada uz fotografiju i zahvalila fotografkinji.

No, mnogi su joj i tada poručili da je fotografija uređena kao i da na licu ima šminke.