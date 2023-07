Supruga milionera dala savjete ženama kako osvojiti bogataša: "Ponašajte se glupo"

- Trošite mnogo više novca nego što je potrebno, ponašajte se kao da ste najljepše u prostoriji čak i ako vjerojatno niste i ponašajte se glupo. Mozak? Kome on treba? - poručila je influenserica.

Riki Andrade imao je samo 21 godinu kada je napustio svoj posao i posvetio se marketingu. Brzo je naučio nove vještine i do 23. godine zaradio je svoj prvi milion. Vlasnik je "Market Masters Academyja", gdje obučava ambiciozne poduzetnike kako bi im pomogao u napredovanju u karijeri.

Posao ga je spojio s Lindom. Brzo su se zbližili i vjenčali. Linda je također poduzetničkog duha. Pokrenula je brend ženske mode i šminke "Luxe By Linda". Danas vodi lječilište u Kaliforniji, "Flip Your Look". Oboje na temelju svojih firmi zarađuju milione.