Sandra Afrika: Ići ću bez gaćica, ne trebaju mi

Sandra Afrika je vrela kao Afrika, te su s njom takvi i razgovori. Dok je odmarala u Budvi između brojnih nastupa, za medije je rekla kako voli da provodi slobodno vrijeme.

– Družim se sa vama ili je neko slikanje u pitanju, ili neki intervju, odvojim taj dan i za to. Nekako pola dana posvetim medijima, pola moram i sebi, da imam i svojih pet minuta i to je to – istakla je pjevačica.

Sandru paparaci stalno slikaju na njenoj jahti tokom ljetnjih dana. Ali ove sezone im je to teži zadatak.

– Pa skinuli smo ime zato što je to haos. Gdje god odemo na koju god plažu, ono piše Sandra Afrika. Stavljali smo Afri i Afrika, ali ne vrijedi. Voze skutere namjerno tu okolo i dobacuju Afrika, Afrika – rekla je pjevačica.

A pisalo se i o njenom donjem vešu. Mnogi su se pitali da li nosi gaćice ili končić.