Nakon Darkovog priznanja da je varao bivše: Ekspresno stigao odgovor Barbare Bobak

– Pa nisam, nas ne vezuje ništa, nismo mi u kontaktu i samim tim nema ni potrebe da čestitam, ali evo čestitam ovim putem i želim sve najbolje. Nešto sam malo „ukačila“ po novinama što sam vidjela, ali nema šta, lijepo je to kad se ljudi vjenčavaju, udaju žene, to je super sve.

Na pitanje, da li je od onih djevojaka koje sebe i svoj posao zapostavljaju kada su zauzete, pjevačica je poručila:

– Već dosta vremena uopšte nisam zainteresovana, to mi je skroz marginalna sfera jer sam se posvetila karijeri. Sad, da li bi mene neko ometao u tome ili ne – nevažno je. Ako je pored tebe neko ko te voli to je super i to je izvanredna stvar, ali ja trenutno nisam zainteresovana za to. Nemam neki određeni razlog, piše Telegraf.