Goca Tržan: Ako mislite da ste pogriješili u izboru muškarca, sjetite se mene

Popularna pjevačica Goca Tržan, u emisiji ”Magazin In” progovorila je o svojim bivšim ljubavima.

Naime, voditeljica je konstatovala da je Goca jedna od osoba koja svojom pozitivnom energijom ispunjava prostoriju, te da uvijek tako pozitivno zrači, dok samo na pitanja o bivšim ljubavima nekako promijeni izraz lica i ta energija splasne.

Goca je pokušala da objasni kako s ove tačke gledišta posmatra svoj prvi brak u kojem je bila s Ivanom Marinkovićem.

– Ja sam već godinama potpuno indiferentna. Da nije tako, ja ne bih bila sretna u svom sadašnjem braku. Mislim da, ako želiš nekoga da voliš i da bi mogao da se posvetiš toj osobi, moraš iza sebe da ostaviš i bol i gorčinu. Moraš da se pomiriš sa situacijom, s tom osobom iz prošlosti, makar onako unutar sebe. Ja sam se sa svojom bivšom ljubavi potpuno pomirila, rekla je Goca pa dodala:

– Uopšte ne pratim i ne čitam šta moj bivši muž o meni priča. Često se i šalim na svoj račun kada je moj prvi brak u pitanju, znam da kažem ”Ako mislite da ste mnogo pogriješile u izboru muškarca, sjetite se mene, niko nije pogriješio kao ja”! Ali u smislu životnih okolnosti, ja iz tog braka imam dijete koje je centar mog života i ona je razlog da se ja sa njim u sebi pomirim. Sve što on radi, priča, ne dolazi do mene… ja to ignorišem - rekla je Goca.