Dan zaljubljenih u Sarajevu uz najljepše balade Nine Badrić

Od nezaboravnih hitova „Rekao si“, „Pamtim“, „Vrati me“, „Čarobno jutro”, „Dodiri od stakla”, „Dani i godine”, „Da se opet tebi vratim“, do pjesama „Moje oči pune ljubavi“, „Dat će nam Bog”, „Za dobre i loše dane”, „Takvi kao ti“, „Ja za ljubav neću moliti“, na repertoaru će se naći istinski muzički biseri Nine Badrić iz najrazličitijih etapa njene karijere.

Ninu Badrić do kraja godine očekuju brojni koncerti, koji popularnu Zagrepčanku vode do Ljubljane, Poreča, Beograda i još brojnih drugih koncertnih destinacija. A svima koji Dan zaljubljenih u februaru žele proslaviti na najromantičniji mogući način, u društvu Nine Badrić i uz sve njene jedinstvene hitove, preostaje da čim prije kupe ulaznicu za ovu posebnu koncertnu večer.