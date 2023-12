Zakopčana do grla, a sve se vidi: Afrika nije uspjela obuzdati silikone

Kod kuće je to izgledalo super, ta rolka je bila deblja, ali onda se, kako je ispričala atraktivna pjevačica, desilo nešto što nije očekivala.

Pjevačica Sandra Afrika obilježila je nedavnu premijeru filma o Stefanu Đuriću Rasti. Zanimljivo, učinila je to zakopčana do grla.

View this post on Instagram

- Nisam obukla brushalter ispod, jer ne volim da me bilo šta steže. Međutim, od svih tih bliceva i osvjetljenja na crvenom tepihu, a ljudi ne znaju kako to izgleda, sve se vidjelo. Kod kuće je zaista izgledalo fenomenalno i ništa se vidjelo nije. Tako da ja i kada hoću da budem zakopčana do grla, opet ispadne da se sve vidi.

Nenamjerno, slučajno je tako ispalo. Ne želim ja to uvijek da izazovem, ali jednostavno to ide uz mene – rekla je pjevačica, a njene silikonske grudi su zbog pomenute situacije još jednom bile u prvom planu.